Atelier Tissage Manufactory Le Havre
Atelier Tissage
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-13 14:00:00
fin : 2026-03-13 16:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à tisser ou de perfectionner vos compétences en tissage ? Rejoignez-nous pour un atelier unique et créatif !
Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers du tissage et de repartir avec une œuvre unique réalisée de vos propres mains. On vous attend chez Manufactory !
Pour adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité. .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
English : Atelier Tissage
L’événement Atelier Tissage Le Havre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie