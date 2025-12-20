Atelier tissage MAISON GARBAY Luglon
Atelier tissage MAISON GARBAY Luglon lundi 5 janvier 2026.
Atelier tissage
MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-26
2026-01-05
Un atelier tissage, intergénérationnel tous les lundis de 14h à 16h avec Martine de l’association FIL TE PLAIT.
Un moment chaleureux et convivial plein de créativité ou vous apprenez à tisser et créer de belles choses.
MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr
English : Atelier tissage
An intergenerational weaving workshop every Monday from 2 to 4 pm with Martine from the association FIL TE PLAIT.
A warm and friendly moment full of creativity, where you can learn to weave and create beautiful things.
L’événement Atelier tissage Luglon a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande