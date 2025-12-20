Atelier tissage MAISON GARBAY Luglon

Atelier tissage

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-26

2026-01-05

Un atelier tissage, intergénérationnel tous les lundis de 14h à 16h avec Martine de l’association FIL TE PLAIT.

Un moment chaleureux et convivial plein de créativité ou vous apprenez à tisser et créer de belles choses.

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : Atelier tissage

An intergenerational weaving workshop every Monday from 2 to 4 pm with Martine from the association FIL TE PLAIT.

A warm and friendly moment full of creativity, where you can learn to weave and create beautiful things.

