atelier tissage MAISON GARBAY Luglon

atelier tissage

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

2026-02-02

Un moment convivial et très joyeux avec un public intergénérationnel et varié.

Martine vous guide avec son association Fil te plaît

Un temps de création avec ou sans supports pour réaliser de belles choses.

A venir découvrir.

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : atelier tissage

A convivial and joyful moment with an intergenerational and varied audience.

Martine guides you with her association Fil te plaît

A time for creating beautiful things, with or without materials.

Come and discover.

L’événement atelier tissage Luglon a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Cœur Haute Lande