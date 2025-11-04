Atelier tissage Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 14:00 – 17:00

Gratuit : oui gratuit sur inscription réservations obligatoires : contact@studiolalla.com Adulte, En famille, Etudiant

Apprentissage du tissage sur petits métiers à tisser et réalisation d’une pièce textile.L’atelier idéal pour un cadeau de Noël entièrement fait main !

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr