Atelier tissage Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes
Atelier tissage Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes samedi 20 décembre 2025.
Atelier tissage Samedi 20 décembre, 14h00 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-20T14:00:00 – 2025-12-20T17:00:00
Fin : 2025-12-20T14:00:00 – 2025-12-20T17:00:00
Apprentissage du tissage sur petits métiers à tisser et réalisation d’une pièce textile.
L’atelier idéal pour un cadeau de Noël entièrement fait main !
Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@studiolalla.com »}]
atelier tissage et création textile tous niveaux tissage artisanat