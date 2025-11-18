Atelier tissage Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Atelier tissage Samedi 20 décembre, 14h00 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T14:00:00 – 2025-12-20T17:00:00

Apprentissage du tissage sur petits métiers à tisser et réalisation d’une pièce textile.

L’atelier idéal pour un cadeau de Noël entièrement fait main !

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@studiolalla.com

atelier tissage et création textile tous niveaux tissage artisanat