Atelier tissage Mézos

310 Avenue de la Gare Mézos Landes

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Atelier tissage à la bergerie

A partir de 6 ans (enfants obligatoirement accompagnés) .

310 Avenue de la Gare Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 48 36 76 untroupeaupourlavie@gmail.com

