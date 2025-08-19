Atelier tissage Mézos
Atelier tissage Mézos mardi 19 août 2025.
Atelier tissage
310 Avenue de la Gare Mézos Landes
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-19
fin : 2025-08-19
2025-08-19
Atelier tissage à la bergerie
A partir de 6 ans (enfants obligatoirement accompagnés) .
310 Avenue de la Gare Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 48 36 76 untroupeaupourlavie@gmail.com
