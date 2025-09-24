Atelier tissage – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Atelier tissage – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 16:30 – 18:00

Gratuit : non Prix libre, équilibre à 10€ Prix libre, équilibre à 10€ Tout public, Jeune Public

Venez découvrir le tissage lors de cet atelier d’initiation avec Agathe, artisane textile à Nantes. Vous apprendrez comment réutiliser des chutes de tissus pour en créer un joli dessous de verre upcyclé ! Tout le matériel est à disposition lors de l’atelier, mais vous pouvez également apporter des tissus et/ou vêtements dont vous ne vous servez plus pour leur redonner une seconde vie ! Pour enfants, ados, adultes

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-tissage