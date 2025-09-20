Atelier Tissage partagé L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Atelier Tissage partagé L »artsolite Saint-Jean-en-Royans samedi 20 septembre 2025.

Atelier Tissage partagé 20 et 21 septembre L »artsolite Drôme

A partir de 5 ans (accompagné), une seule bande de tissu par personne à choisir avec soin !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur un métier à tisser simplifié construit par L »artsolite, découvrez l’art du tissage sur métier à tisser à travers un atelier libre, accessible à tous·tes et collaboratif : de la bande de tissu choisi par chacun·e, contribuez à la réalisation d’une trame commune !

L »artsolite 105 impasse des tisserands 26190 Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0458479475 http://lartsolite.com/ https://www.facebook.com/lartsolite L”artsolite c’est plusieurs lieux en un, un restaurant, un bar qui offre du snacking salé et sucré, 3 espaces d’exposition complémentaires pour des propositions culturelles tournantes, une boutique art et décoration, des salles à louer pour vos séminaires, des ateliers créatifs pour les enfants, et des résidences d’artistes. Situé à Saint-Jean-en-Royans au coeur du Vercors, la Drôme vous accueille dans son écrin de verdure…. Combien de temps faut-il pour venir ? Romans-sur-Isère : 30 km – 40 minutes Valence : 50 km – 45 minutes Grenoble : 75 km – 55 minutes Montélimar : 90 km – 1h10 Lyon : 140 km – 1h45. Parking voitures et vélos sur place, accès PMR.

