Égry

Atelier tissage sauvage

2 Rue de la Mothe Égry Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-07-08

Atelier de 3h pour découvrir l’art du tissage.

L’association Dicila propose un atelier tissage sauvage, en compagnie de Lucie Damond, artiste tisserande et laque végétale, qui travaille avec des matières naturelles questionnant l’environnement.

Une visite de l’atelier à la découverte des matières et des techniques autour du tissage vous sera proposée. Puis, lors d’une promenade, vous récolterez des végétaux environnants pour les intégrer dans votre création lors d’une initiation au tissage sur cardes. Vous vous familiariserez ainsi avec cette technique universelle demandant précision et attention du geste.

Goûter à la fin de l’atelier.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. 12 .

2 Rue de la Mothe Égry 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

3-hour workshop to discover the art of weaving.

L’événement Atelier tissage sauvage Égry a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND PITHIVERAIS