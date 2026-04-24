Atelier Tissage sur métier de table à Beaufort-en-Anjou La touche bruneau Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

Atelier Tissage sur métier de table à Beaufort-en-Anjou

La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-09-06

Atelier Tissez votre tapis lirette à Beaufort-en-Anjou

Pour cet atelier, vous aurez l’opportunité de choisir parmi une variété de fils de différentes couleurs et textures, ainsi que des éléments végétaux pour personnaliser votre création. Sur des petits métiers de table, vous apprendrez les gestes essentiels du tissage. En jouant avec les couleurs, les matières et les végétaux, vous créerez une pièce unique qui viendra embellir votre intérieur. Claire et Anne vous accompagneront à chaque étape, vous prodiguant des conseils et s’assurant que vous êtes satisfait de votre création.

Montage de la chaine, tissage, mise en forme. Fournitures comprises.

65 euros. 4 places disponibles par atelier.

Sur réservation 06 30 98 03 91 ou contact@patincouffin-etc.fr .

La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr

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English :

Tissez votre tapis lirette workshop in Beaufort-en-Anjou

L’événement Atelier Tissage sur métier de table à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert