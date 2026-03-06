Atelier Tisser le printemps L’Atelier du Haut Anjou Daon

Atelier Tisser le printemps

L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon Mayenne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-03-28

Ateliers #1.1.1 1 Artiste. 1 Atelier. 1 Journée

L’Atelier du Haut-Anjou propose 4 ateliers Textile à destination de tous les publics. Chaque atelier est une rencontre d’une journée avec un·e artiste textile.

En un jour, il s’agit de rendre envisageable l’approche artistique et de permettre la prise de conscience que l’expression personnelle est la première étape d’un processus créatif.

Maïté Tanguy

Tisser le Printemps 28 mars 2026

“La nature se réveille avec les fleurs, les oiseaux, les papillons. Tisser la tendresse des couleurs: vert, rose, jaune ! Des rubans pour la légèreté, et tout ce que vous pensez dans la joie.”

Sur réservation à latelierduhautanjou@gmail.com .

latelierduhautanjou@gmail.com

English :

Ateliers #1.1.1 1 Artist. 1 Workshop. 1 Day

