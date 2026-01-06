Atelier | Tisser le vivant Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Atelier | Tisser le vivant

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-06 17:00:00

2026-02-06

Explorez les propriétés de l’osier et ses multiples usages en confectionnant des structures destinées au Jardin Respectueux.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15 

Explore the properties of wicker and its many uses as you build structures for the Respectful Garden.

