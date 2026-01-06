Atelier | Tisser le vivant Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Atelier | Tisser le vivant Les Jardins Respectueux Châteaubernard vendredi 6 février 2026.
Atelier | Tisser le vivant
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-06 17:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Explorez les propriétés de l’osier et ses multiples usages en confectionnant des structures destinées au Jardin Respectueux.
.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore the properties of wicker and its many uses as you build structures for the Respectful Garden.
L’événement Atelier | Tisser le vivant Châteaubernard a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Cognac