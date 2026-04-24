Atelier Tissez votre tapis lirette à Beaufort-en-Anjou La touche bruneau Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

Atelier Tissez votre tapis lirette à Beaufort-en-Anjou

La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 160 – 160 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-09-25 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-24 2026-09-25

Atelier Tissez votre tapis lirette à Beaufort-en-Anjou

Couleurs, motifs, textures laissez libre cours à votre imagination ! Claire et Anne seront à vos côtés pour vous guider dans vos choix et vous aider à élaborer un tapis qui vous ressemble.

Vous découvrirez les gestes essentiels du tissage et apprendrez à manier le métier à tisser avec aisance. Chaque participant pourra créer un tapis d’une longueur variant entre 80 et 120 cm pour une largeur d’environ 60 cm, selon ses envies et sa rapidité.

À midi, une pause conviviale autour d’un repas permettra de partager un moment agréable avec les autres participants et de discuter de vos progrès et impressions.

Tissage, mise en forme. Fournitures comprises.

160 euros par personne. 3 places disponibles par atelier.

Sur réservation 06 30 98 03 91 ou contact@patincouffin-etc.fr .

La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr

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English :

Tissez votre tapis lirette workshop in Beaufort-en-Anjou

L’événement Atelier Tissez votre tapis lirette à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert