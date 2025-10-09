Atelier : TOCA TIERRA 2025 ENSA de Toulouse Toulouse

Atelier : TOCA TIERRA 2025 ENSA de Toulouse Toulouse jeudi 9 octobre 2025.

Atelier : TOCA TIERRA 2025 Jeudi 9 octobre, 09h00 ENSA de Toulouse Haute-Garonne

Ateliers ouverts à tout public (adulte) et gratuit

Nombre de participants : 35. Durée : 1h30 pour chaque atelier.

Sur inscription par mail à : tocatierraensat@gmail.com

Possibilité de choisir 2 ateliers (sur les 3 proposés).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T09:00:00 – 2025-10-09T12:00:00

Fin : 2025-10-09T09:00:00 – 2025-10-09T12:00:00

TOCA TIERRA 2025

« La terre crue »

Des ateliers, une exposition, des rencontres, des projections

L’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse va vivre du 6 au 10 octobre au rythme de Toca Tierra 2025.

Toca Tierra est un événement pédagogique et culturel autour d’un workshop qui prend place chaque année à L’ENSA Toulouse au début du premier semestre. Durant une semaine, un matériau biosourcé ou géo-sourcé est mis à l’honneur. Les étudiants découvrent ce matériau, son histoire, son utilisation dans la construction et plus généralement dans l’architecture lors d’ateliers d’expérimentation pratique, de visites, de conférences et d’une exposition.

Pour cette 8è édition c’est la terre crue qui est mise à l’honneur.

Outre des activités réservées aux étudiants de l’ENSA, cette édition 2025 offrira des « moments ouverts » destinés à tous les publics curieux de découvrir les pratiques et enjeux contemporains de l’emploi dans la construction de ce matériau originel, fondateur et archétypal qu’est la terre crue.

…………….

« ATELIERS OUVERTS »

Jeudi 9 octobre de 9h à 12h

Trois ateliers sont proposés à toute personnes curieuse et désireuse d’approcher ce domaine de manière pratique autant qu’historique et réflexive.

Des doctorants du LRA (Laboratoire de Recherche en Architecture), vous invitent à participer à une série d’ateliers expérimentaux, conçus pour explorer autrement nos manières d’apprendre, de fabriquer, et d’habiter le monde. Pendant une matinée, des formats participatifs, sensibles et concrets vous proposent de mettre les mains dans la matière : tester, assembler, déconstruire, réimaginer. Bois, terre, fibres naturelles ou matériaux oubliés deviendront le support d’échanges ouverts entre recherche, pédagogie et conception. Chaque atelier est une invitation à expérimenter un pan de recherche en train de se faire, dans un esprit collectif, curieux, et engagé dans les transitions écologiques et culturelles.

1 – Atelier terre

2 – Atelier manipulations grains et fibres végétales (àmaco)

3 – Atelier recherche

Ateliers ouverts à tout public (adulte) et gratuit

Nombre de participants : 35 / Durée : 1h30 pour chaque atelier

Sur inscription par mel à : tocatierraensat@gmail.com

Possibilité de choisir 2 ateliers (sur les 3 proposés)

…………………..

EXPOSITION

« André Ravéreau, leçons d’Architecture »

André Ravéreau (1919–2017) est un architecte français dont le travail est profondément marqué par la découverte en 1949 de la vallée du M’Zab en Algérie. Ancien élève d’Auguste Perret, il s’installe à Ghardaïa dès 1959 pour étudier et s’inspirer de l’architecture vernaculaire saharienne, qu’il considère comme un modèle d’adaptation au climat et à la culture locale. Refusant toute imitation formelle, il cherche à comprendre les logiques profondes de ces constructions pour nourrir une architecture contextuelle, sobre et juste. Architecte des Monuments historiques d’Algérie, puis conseiller au CAUE de Lozère, il œuvre à la sauvegarde du patrimoine autant qu’à la création contemporaine, notamment à travers le dispensaire de Mopti au Mali, primé par le Prix Aga Khan. Humaniste et chercheur infatigable, Ravéreau a défendu une architecture attentive aux usages, à l’environnement et au génie des lieux, entre rigueur constructive et poésie. Son œuvre apporte aujourd’hui un enseignement particulièrement éclairant dans le contexte du changement climatique et des enjeux architecturaux et environnementaux.

Cette exposition a été créée en 2019 en l’honneur du centenaire de la naissance d’André Ravéreau (1919‐2017) à l’initiative de sa fille Maya Ravéreau, qui a travaillé à ses côtés et continue d’éditer et de valoriser son œuvre dans le cadre de l’association ALADAR.

Du 6 octobre au 12 décembre 2025

…………………..

Autour de l’exposition

CONFERENCE : « Leçons constructives du vernaculaire » | Lundi 6 octobre 2025 à 18h

TABLE RONDE : « Transmission et héritage d’André Ravéreau » | Mardi 7 octobre 2025 à 16h30

PROJECTION : « André Ravéreau – Et le site créa la Ville », un film de Jean Asselmeyer (2019) | Mardi 7 octobre 2025 à 18h

Vernissage le 6 octobre à 16h30

ENSA de Toulouse 83 Rue Aristide Maillol, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33562115050 http://www.toulouse.archi.fr [{« type »: « email », « value »: « tocatierraensat@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:tocatierraensat@gmail.com »}] En 1965, le ministre de l’Éducation nationale décide de doter Toulouse de trois nouveaux pôles universitaires (Rangueil, Mirail, Arsenal), faisant de la ville la deuxième universitaire de France. La faculté de Lettres est installée au Mirail, intégrée à une ville nouvelle de 25 000 logements conçue par l’équipe Candilis-Josic-Woods, lauréate du concours de 1961. Inspirés par les concepts théoriques de Shadrach Woods – le stem (tige) et le web (réseau) – les plans sont établis en 1966 et le chantier s’achève en 1971. L’université du Mirail constitue un aboutissement brutaliste, déjà expérimenté à la Freie Universität de Berlin, articulant un système de portiques en béton préfabriqué, accueillant des bâtiments évolutifs et connectés à l’espace public. Seule la partie centrale de l’école d’architecture, construite vers 1970 et prolongée en 1974 par Raymond Malebranche selon les mêmes principes, témoigne encore de cette ambition initiale. Accès A 20 minutes du Centre-ville. Accessible avec le réseau de transports urbains Tisséo : Métro ligne A – arrêt : Université du Mirail (puis 10 minutes de marche à travers le Campus et le parc du château). Bus : Ligne 14 – arrêt « École d’architecture ».

TOCA TIERRA 2025

©ENSA Toulouse