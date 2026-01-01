Atelier Tombée du jour 12-14 ans Atelier Oxymage Tourouvre au Perche
Atelier Tombée du jour 12-14 ans
Marie Tijou, artiste plasticienne vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage
Atelier Tombée du jour impression et aquarelle, 12-14 ans.
Prévoir une blouse, le reste du matériel est fourni par l’artiste.
Sur inscription et payant. .
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 31 46 23 85 marie.tijou@gmail.com
