ATELIER TON NUMÉRIQUE EN COLLAGE

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Escape game mobile dès 8 ans pour sauver 5R-0D, la machine capable de faire disparaître les déchets, en résolvant énigmes et défis autour d’une poubelle propre..

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, découvrez l’escape game mobile autour de la machine 5R-0D, capable de faire disparaître tous les déchets de la Terre. Malheureusement, le laboratoire qui l’a conçue a programmé son autodestruction pour garder son existence secrète.

Votre mission empêcher la destruction de 5R-0D et révéler au monde entier comment éliminer nos déchets. L’escape game se déroule autour d’une poubelle propre et reprend tous les codes d’un escape game classique.

Dès 8 ans Sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Mobile escape game for ages 8 and up to save 5R-0D, the machine that makes waste disappear, by solving riddles and challenges in a clean dustbin…

German :

Ein mobiles Escape Game ab 8 Jahren, bei dem du 5R-0D, die Maschine, die den Müll verschwinden lassen kann, retten musst, indem du Rätsel und Herausforderungen rund um eine saubere Mülltonne löst.

Italiano :

Un gioco di fuga mobile per bambini dagli 8 anni in su per salvare 5R-0D, la macchina che fa sparire i rifiuti, risolvendo enigmi e sfide in un bidone della spazzatura pulito…

Espanol :

Un juego de escape para móvil para niños a partir de 8 años que consiste en salvar a 5R-0D, la máquina que hace desaparecer la basura, resolviendo acertijos y desafíos en un cubo de basura limpio…

L’événement ATELIER TON NUMÉRIQUE EN COLLAGE Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE