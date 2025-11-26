ATELIER TON NUMÉRIQUE EN COLLAGE Béziers

ATELIER TON NUMÉRIQUE EN COLLAGE

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Découvrez les déchets électroniques et créez, avec des éléments d’objets, une fresque collective alliant tri et créativité.

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, pour allier sensibilisation au tri et créativité, participez à l’atelier Fresque en D3E . Après une présentation des déchets électriques et électroniques, choisissez des éléments d’objets à coller sur un support pour créer une fresque collective.

Dès 10 ans. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Discover e-waste and create a collective fresco combining sorting and creativity.

German :

Entdecken Sie Elektroschrott und gestalten Sie mit Elementen von Gegenständen ein kollektives Wandbild, das Sortieren und Kreativität miteinander verbindet.

Italiano :

Scoprite di più sui rifiuti elettronici e create un affresco collettivo utilizzando oggetti che combinano selezione e creatività.

Espanol :

Infórmate sobre los residuos electrónicos y crea un fresco colectivo con objetos que combinen clasificación y creatividad.

