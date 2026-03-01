Atelier tontine (tressage d’osier vivant) Mézières-en-Brenne

Atelier tontine (tressage d’osier vivant)

6 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-05 17:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Découvrir l’architecture végétale et créer des structures vivantes pour embellir notre jardin.

Initions-nous aux gestes qui nous permettrons de réaliser une tontine , une composition originale en osier tressé à planter dans notre jardin. Les tontines se réalisent pendant le repos végétatif de l’osier, soit de décembre à mars. Nous utiliserons de l’osier cultivé en agriculture biologique dans notre oseraie de St Chartier. Venez les mains dans les poches et l’envie de découvrir et repartez avec vos créations et la technique pour reproduire chez vous ces idées déco. 45 .

6 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Discover plant architecture and create living structures to embellish your garden.

