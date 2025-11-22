Atelier Toponymie

La Forêt-du-Temple Creuse

Atelier Toponymie, l’origine des noms de nos villages

Par Yvez Lavalade, Linguiste spécialiste des dialectes en Marche et Limousin

Participation libre

–> Collectif Citoyen Creusois l’échalier .

La foret du temple La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 36 99 33 ccc.echalier@gmail.com

