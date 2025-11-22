Atelier Toponymie La Forêt-du-Temple
Atelier Toponymie La Forêt-du-Temple samedi 22 novembre 2025.
Atelier Toponymie
La foret du temple La Forêt-du-Temple Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Atelier Toponymie, l’origine des noms de nos villages
Par Yvez Lavalade, Linguiste spécialiste des dialectes en Marche et Limousin
Participation libre
–> Collectif Citoyen Creusois l’échalier .
La foret du temple La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 36 99 33 ccc.echalier@gmail.com
English : Atelier Toponymie
German : Atelier Toponymie
Italiano :
Espanol : Atelier Toponymie
L’événement Atelier Toponymie La Forêt-du-Temple a été mis à jour le 2025-11-07 par Portes de la Creuse en Marche