Atelier torchis au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Atelier torchis au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse mercredi 22 octobre 2025.

Atelier torchis au musée gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Atelier torchis en continu (1h)

Apprenez la technique traditionnelle de la fabrication du torchis et construisez un mur de vos propres mains !

Dès 4 ans

Tarifs adulte 7€, enfant 5€ (visite du musée incluse) .

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

English :

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, vine cultivation, wine and armagnac production, and ancient trades!

Continuous cob workshop (1h)

Learn the traditional cob-making technique and build a wall with your own hands!

German :

Das Musée du Paysan Gascon lässt Sie in den Alltag des Landlebens im Armagnac eintauchen. Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft, den Anbau von Weinreben, die Herstellung von Wein und Armagnac und über alte Berufe!

Lehmbau-Workshop? durchgehend (1 Std.)

Lernen Sie die traditionelle Technik der Lehmherstellung kennen und bauen Sie mit Ihren eigenen Händen eine Mauer!

Italiano :

Il Musée du Paysan Gascon vi immerge nella vita quotidiana dell’Armagnac rurale. Scoprite il mondo dell’agricoltura, della viticoltura, della produzione del vino e dell’Armagnac e degli antichi mestieri!

Laboratorio di pannocchie? continuo (1h)

Imparate la tecnica tradizionale del cob e costruite un muro con le vostre mani!

Espanol :

El Musée du Paysan Gascon le sumerge en la vida cotidiana del Armagnac rural. Descubra el mundo de la agricultura, la viticultura, la producción de vino y Armagnac y los antiguos oficios

Taller de mazorcas… continuo (1h)

Aprenda la técnica tradicional de fabricación de adoquines y construya un muro con sus propias manos

L’événement Atelier torchis au musée gascon Toujouse a été mis à jour le 2025-10-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65