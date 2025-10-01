ATELIER TOTE BAG Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne

ATELIER TOTE BAG Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne mercredi 1 octobre 2025.

ATELIER TOTE BAG

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Bernadette Gervais, grand nom de la littérature jeunesse, nous fera le plaisir de venir rencontrer les jeunes lecteurs de Mayenne pour deux ateliers Tote Bag suivis d’une séance de dédicace. Présence de la Librairie du Marais.

Dès 4 ans

Atelier 14h et 16h

séance dédicace à 17h30

réservation conseillée

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

Bernadette Gervais, a great name in children?s literature, will be delighted to meet young readers in Mayenne for two Tote Bag workshops followed by a book signing. Librairie du Marais will be present.

German :

Bernadette Gervais, ein großer Name in der Kinder- und Jugendliteratur, wird den jungen Lesern von Mayenne zwei Tote-Bag-Workshops mit anschließender Signierstunde anbieten. Die Librairie du Marais ist ebenfalls anwesend.

Italiano :

Bernadette Gervais, uno dei grandi nomi della letteratura per l’infanzia, sarà lieta di incontrare i giovani lettori a Mayenne per due laboratori Tote Bag seguiti da una firma del libro. La Librairie du Marais sarà presente.

Espanol :

Bernadette Gervais, uno de los grandes nombres de la literatura infantil, estará encantada de venir al encuentro de los jóvenes lectores en Mayenne para dos talleres Tote Bag seguidos de una firma de libros. Librairie du Marais estará presente.

L’événement ATELIER TOTE BAG Mayenne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co