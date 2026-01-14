Atelier touche à tout Argentan
Atelier touche à tout Argentan mercredi 22 avril 2026.
Atelier touche à tout
Rue des Anciens Combattants Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Touche à tout
Atelier Les p’tites mains 18 mois -5 ans
Un moment de partage parent- enfant pour découvrir les textures
Autour de l’exposition Free the Spirits à la Chapelle Saint Nicolas .
Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier touche à tout
L’événement Atelier touche à tout Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom