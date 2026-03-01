Atelier Toucher, sentir, regarder, écouter, …

Montfaucon-d’Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 09:30:00

fin : 2026-03-26 11:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, profitez avec vos enfants d’un atelier pour découvrir le monde. Entrons ensemble dans l’univers fascinant des sensations. Accessible pour les enfants de 6 mois à 3 ans.Enfants

0 .

Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 petite.enfance@argonne-meuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Early Years Week, join your children for a workshop to discover the world. Let’s enter the fascinating world of sensations together. Open to children aged 6 months to 3 years.

L’événement Atelier Toucher, sentir, regarder, écouter, … Montfaucon-d’Argonne a été mis à jour le 2026-03-04 par OT DU PAYS D’ARGONNE