Atelier tournage flash expérience Studio Terre et Bien-Etre Concarneau

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère
Début : 2026-03-23 15:00:00
fin : 2026-03-23 17:00:00
2026-03-23
Studio Terre et Bien Être à Concarneau propose des ateliers dédiés au tournage de la terre sur deux heures pour une première expérience (Flash Expérience) . Ado et adulte
Tout niveau à partir de 12 ans. .
Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58
