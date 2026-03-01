Atelier tournage flash expérience Studio Terre et Bien-Etre Concarneau

Atelier tournage flash expérience

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère

Début : 2026-03-30 15:00:00

fin : 2026-03-30 17:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Studio Terre et Bien Être à Concarneau propose des ateliers dédiés au tournage de la terre sur deux heures pour une première expérience (Flash Expérience) . Ado et adulte

Tout niveau à partir de 12 ans. .

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58

