Atelier Tournage Naves

Atelier Tournage Naves jeudi 21 août 2025.

Atelier Tournage

15 route de veauce Naves Allier

Tarif : 45 EUR

45

Date et horaire :

Début : 2025-08-21 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:30:00

Date(s) :

2025-08-21

Découvrez le plaisir de façonner votre propre pièce en céramique.

Je vous guide pas à pas sur le tour, du geste de la terre jusqu’à la pièce terminée.

Accessible aux débutants comme aux curieux.

15 route de veauce Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 32 73 38 potery.ally@gmail.com

English :

Discover the pleasure of shaping your own ceramic piece.

I’ll guide you step-by-step on the wheel, from the clay to the finished piece.

Accessible to beginners and the curious alike.

German :

Entdecken Sie die Freude daran, Ihr eigenes Keramikstück zu formen.

Ich leite Sie Schritt für Schritt auf der Töpferscheibe an, von der Geste des Tones bis zum fertigen Stück.

Für Anfänger und Neugierige gleichermaßen geeignet.

Italiano :

Scoprite il piacere di modellare il vostro pezzo di ceramica.

Vi guiderò passo dopo passo sulla ruota, dall’argilla al pezzo finito.

Accessibile a principianti e curiosi.

Espanol :

Descubre el placer de dar forma a tu propia pieza de cerámica.

Le guiaré paso a paso en el torno, desde la arcilla hasta la pieza acabada.

Accesible tanto para principiantes como para curiosos.

