Atelier tournage par l’association Thermos Médiathèque Fontbarlettes Valence mardi 21 octobre 2025.

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-23

2025-10-21

Ateliers de réalisation du film d’animation Chatrabia alias Corail.

Venez vite nous rejoindre pour terminer ensemble les aventures de Corail qui ont débuté au printemps !



Filmer une séquence à partir de dessins et d’un story-board.

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr

English :

Workshops to make the animated film Chatrabia aka Corail.

Come and join us as we complete the adventures of Corail that began in the spring!



Film a sequence from drawings and a storyboard.

German :

Workshops zur Herstellung des Animationsfilms Chatrabia alias Corail.

Kommen Sie schnell zu uns, um gemeinsam die Abenteuer von Corail zu beenden, die im Frühjahr begonnen haben!



Eine Sequenz anhand von Zeichnungen und eines Storyboards filmen.

Italiano :

Workshop per la realizzazione del film d’animazione Chatrabia aka Corail.

Unitevi a noi per completare le avventure di Corail iniziate in primavera!



Filmare una sequenza sulla base di disegni e di uno storyboard.

Espanol :

Talleres para realizar la película de animación Chatrabia aka Corail.

¡Acompáñanos a completar las aventuras de Corail que comenzaron en primavera!



Filma una secuencia a partir de dibujos y un guión gráfico.

