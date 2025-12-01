Atelier « Tournez les Crêpes & les Galettes »

Lieu-dit Kerferman Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer Finistère

Début : 2025-12-26 10:30:00

fin : 2025-12-26 13:30:00

2025-12-26

Atelier « Tournez les Crêpes & les Galettes » 3 heures

Informations sur le matériel sur le culottage

Recettes et fabrication de la pâte de froment et blé noir

Initiation pour tourner les Crêpes et les Galettes

Nettoyage du matériel

Vous repartez avec votre travail

Dégustation gratuite des merveilleux cidres de la Cidrerie.

Remise attestation « Tournez les Crêpes & les Galettes »

De 10h30 à 13h30

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Tarif 50€

inscription au 06.21.95.19.65

Limité à 6 personnes maximum .

Lieu-dit Kerferman Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 21 95 19 65

