Atelier « Tournez les Crêpes & les Galettes »
Lieu-dit Kerferman Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer Finistère
Début : 2025-12-26 10:30:00
fin : 2025-12-26 13:30:00
Informations sur le matériel sur le culottage
Recettes et fabrication de la pâte de froment et blé noir
Initiation pour tourner les Crêpes et les Galettes
Nettoyage du matériel
Vous repartez avec votre travail
Dégustation gratuite des merveilleux cidres de la Cidrerie.
Remise attestation « Tournez les Crêpes & les Galettes »
De 10h30 à 13h30
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Tarif 50€
inscription au 06.21.95.19.65
Limité à 6 personnes maximum .
Lieu-dit Kerferman Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 21 95 19 65
