Atelier tours de magie Rue des écoles Lanmodez
samedi 8 août 2026 · Rue des écoles · Lanmodez
Informations pratiques
Lanmodez
Atelier tours de magie
Rue des écoles Bibliothèque (locaux de l’école) Lanmodez Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Des histoires, des contes, du kamishibaï (théâtre japonais portatif), le programme sera varié lors de cette séance. Pour tous à partir de 8 ans. .
Rue des écoles Bibliothèque (locaux de l’école) Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77
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English :
L’événement Atelier tours de magie Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose