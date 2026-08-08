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AGENDA · Lanmodez

Atelier tours de magie Rue des écoles Lanmodez

samedi 8 août 2026 · Rue des écoles · Lanmodez

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue des écoles
Adresse
Bibliothèque (locaux de l'école)
Ville
22610 Lanmodez
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanmodez

Atelier tours de magie

Rue des écoles Bibliothèque (locaux de l’école) Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Des histoires, des contes, du kamishibaï (théâtre japonais portatif), le programme sera varié lors de cette séance. Pour tous à partir de 8 ans.   .

Rue des écoles Bibliothèque (locaux de l’école) Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77 

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English :

L’événement Atelier tours de magie Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose