Atelier tours de magie Rue des écoles Lanmodez

Informations pratiques

Lanmodez

Atelier tours de magie

Rue des écoles Bibliothèque (locaux de l’école) Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Des histoires, des contes, du kamishibaï (théâtre japonais portatif), le programme sera varié lors de cette séance. Pour tous à partir de 8 ans. .

Rue des écoles Bibliothèque (locaux de l’école) Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77

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English :

L’événement Atelier tours de magie Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose