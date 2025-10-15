Atelier « Tous au 4L Jardin » Cartelègue
Salle des fêtes Cartelègue Gironde
En partenariat avec le Smicval, le 4L Café vous propose de découvrir la gestion et la valorisation des branches au jardin.
Cela sera suivi par une visite du jardin. .
Salle des fêtes Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 81 75 83 cafecartelegue@gmail.com
