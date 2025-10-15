Atelier « Tous au 4L Jardin » Cartelègue

Atelier « Tous au 4L Jardin » Cartelègue mercredi 15 octobre 2025.

Atelier « Tous au 4L Jardin »

Salle des fêtes Cartelègue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

En partenariat avec le Smicval, le 4L Café vous propose de découvrir la gestion et la valorisation des branches au jardin.

Cela sera suivi par une visite du jardin. .

Salle des fêtes Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 81 75 83 cafecartelegue@gmail.com

English : Atelier « Tous au 4L Jardin »

German :

Italiano :

Espanol : Atelier « Tous au 4L Jardin »

L’événement Atelier « Tous au 4L Jardin » Cartelègue a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde