Atelier Tous au verger au parc d’Isle à Saint-Quentin

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Gratuit

Gratuit

2026-03-21 14:00:00 - 16:00:00

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez participer à un atelier participatif de greffe d’été le samedi 21 mars de 14h à 16h à la maison du parc d’Isle à Saint-Quentin.

Prévoir participation financière pour l’achat des porte-greffes commandés lors de la séance du 24 janvier.

Les participants emmèneront leur propre arbre fruitier greffé par leurs soins.

Gratuit.

Informations et réservations obligatoires à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

English :

Come and take part in a participatory summer grafting workshop on Saturday March 21 from 2 to 4 pm at the Maison du Parc d’Isle in Saint-Quentin.

Financial participation is required for the purchase of rootstocks ordered at the January 24 session.

Participants should bring their own grafted fruit tree.

Free of charge.

Information and reservations required from Maison du Parc on 03 23 05 06 50

L’événement Atelier Tous au verger au parc d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-02 par OT du Saint-Quentinois