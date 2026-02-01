Atelier Tous connectés Salle bois plaisant Le Bernard
Atelier Tous connectés Salle bois plaisant Le Bernard samedi 14 février 2026.
Atelier Tous connectés
Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
.
Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 numerique@ruche-didees.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Tous connectés Le Bernard a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral