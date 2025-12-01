Atelier tous publics Arbre en bas-relief adapté aux malvoyants TARBES Tarbes
Atelier tous publics Arbre en bas-relief adapté aux malvoyants TARBES Tarbes samedi 13 décembre 2025.
Atelier tous publics Arbre en bas-relief adapté aux malvoyants
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-12-13 15:00:00
2025-12-13
Réalise en bas-relief en pâte polymère un arbre de l’exposition de calo Carratalá.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr
English :
Makes a bas-relief of a tree from the Calo Carratalá exhibition in polymer clay.
BOOKING ESSENTIAL
German :
Stellt als Basrelief aus Polymerpaste einen Baum aus der Ausstellung von calo Carratalá her.
RESERVIERUNG ERFORDERLICH
Italiano :
Realizza un bassorilievo di un albero della mostra Calo Carratalá in argilla polimerica.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Espanol :
Realiza un bajorrelieve de un árbol de la exposición Calo Carratalá en arcilla polimérica.
RESERVA OBLIGATORIA
