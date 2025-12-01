Atelier tous publics Arbre en bas-relief adapté aux malvoyants TARBES Tarbes

Atelier tous publics Arbre en bas-relief adapté aux malvoyants TARBES Tarbes samedi 13 décembre 2025.

Atelier tous publics Arbre en bas-relief adapté aux malvoyants

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Réalise en bas-relief en pâte polymère un arbre de l’exposition de calo Carratalá.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95  publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Makes a bas-relief of a tree from the Calo Carratalá exhibition in polymer clay.

BOOKING ESSENTIAL

German :

Stellt als Basrelief aus Polymerpaste einen Baum aus der Ausstellung von calo Carratalá her.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Italiano :

Realizza un bassorilievo di un albero della mostra Calo Carratalá in argilla polimerica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol :

Realiza un bajorrelieve de un árbol de la exposición Calo Carratalá en arcilla polimérica.

RESERVA OBLIGATORIA

L’événement Atelier tous publics Arbre en bas-relief adapté aux malvoyants Tarbes a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de Tarbes|CDT65