Atelier tous publics Gravure sur le thème de la jungle adapté aux malvoyants TARBES Tarbes
Atelier tous publics Gravure sur le thème de la jungle adapté aux malvoyants TARBES Tarbes samedi 24 janvier 2026.
Atelier tous publics Gravure sur le thème de la jungle adapté aux malvoyants
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Zoome et grave sur le thème de la jungle à la manière de l’artiste Calo Carratalá.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
.
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr
English :
Zoom in and engrave the jungle theme in the style of artist Calo Carratalá.
RESERVATION ESSENTIAL
German :
Zoomen und gravieren Sie im Stil des Künstlers Calo Carratalá in das Thema Dschungel.
RESERVIERUNG ERFORDERLICH
Italiano :
Ingrandisce e incide il tema della giungla nello stile dell’artista Calo Carratalá.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Espanol :
Enfoca y graba el tema de la selva al estilo del artista Calo Carratalá.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR
L’événement Atelier tous publics Gravure sur le thème de la jungle adapté aux malvoyants Tarbes a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de Tarbes|CDT65