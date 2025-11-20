Atelier tous publics Gravure sur le thème de la jungle adapté aux malvoyants TARBES Tarbes

Atelier tous publics Gravure sur le thème de la jungle adapté aux malvoyants

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Zoome et grave sur le thème de la jungle à la manière de l’artiste Calo Carratalá.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

.

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Zoom in and engrave the jungle theme in the style of artist Calo Carratalá.

RESERVATION ESSENTIAL

German :

Zoomen und gravieren Sie im Stil des Künstlers Calo Carratalá in das Thema Dschungel.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Italiano :

Ingrandisce e incide il tema della giungla nello stile dell’artista Calo Carratalá.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol :

Enfoca y graba el tema de la selva al estilo del artista Calo Carratalá.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR

L’événement Atelier tous publics Gravure sur le thème de la jungle adapté aux malvoyants Tarbes a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de Tarbes|CDT65