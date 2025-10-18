Atelier tous publics « Mosaïque » adapté aux malvoyants TARBES Tarbes
Atelier tous publics « Mosaïque » adapté aux malvoyants
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Réalisez une mosaïque en lien avec l’architecture du Musée Massey.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr
English :
Create a mosaic linked to the architecture of the Musée Massey.
RESERVATION REQUIRED
German :
Gestalten Sie ein Mosaik, das mit der Architektur des Massey-Museums in Verbindung steht.
RESERVIERUNG ERFORDERLICH
Italiano :
Creare un mosaico in linea con l’architettura del Musée Massey.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Espanol :
Crear un mosaico acorde con la arquitectura del Museo Massey.
RESERVA OBLIGATORIA
