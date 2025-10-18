Atelier tous publics « Mosaïque » adapté aux malvoyants TARBES Tarbes

2025-10-18 14:30:00

Réalisez une mosaïque en lien avec l’architecture du Musée Massey.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Create a mosaic linked to the architecture of the Musée Massey.

RESERVATION REQUIRED

German :

Gestalten Sie ein Mosaik, das mit der Architektur des Massey-Museums in Verbindung steht.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Italiano :

Creare un mosaico in linea con l’architettura del Musée Massey.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol :

Crear un mosaico acorde con la arquitectura del Museo Massey.

RESERVA OBLIGATORIA

