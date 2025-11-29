Atelier tous publics « Paysage avec les mains » adapté aux malvoyants

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Réalisez un paysage en peignant avec vos mains.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Paint a landscape with your hands.

RESERVATION ESSENTIAL

German :

Gestalten Sie eine Landschaft, indem Sie mit den Händen malen.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Italiano :

Dipingere un paesaggio con le mani.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol :

Pinta un paisaje con las manos.

RESERVA OBLIGATORIA

