Atelier tous publics « Paysage avec les mains » adapté aux malvoyants
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-29 15:00:00
2025-11-29
Réalisez un paysage en peignant avec vos mains.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr
English :
Paint a landscape with your hands.
RESERVATION ESSENTIAL
German :
Gestalten Sie eine Landschaft, indem Sie mit den Händen malen.
RESERVIERUNG ERFORDERLICH
Italiano :
Dipingere un paesaggio con le mani.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Espanol :
Pinta un paisaje con las manos.
RESERVA OBLIGATORIA
