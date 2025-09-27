Atelier tous publics « Puzzle » adapté aux malvoyants TARBES Tarbes
Atelier tous publics « Puzzle » adapté aux malvoyants
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-09-27 15:00:00
2025-09-27
Réalisez un puzzle en matières recyclées d’une des Demoiselles d’Avignon de Picasso.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr
English :
Create a jigsaw puzzle from recycled materials of one of Picasso?s Demoiselles d?Avignon.
BOOKING ESSENTIAL
German :
Erstelle ein Puzzle aus recycelten Materialien von Picassos « Demoiselles d’Avignon ».
RESERVIERUNG ERFORDERLICH
Italiano :
Realizzate un puzzle con materiali riciclati di una delle Demoiselles d’Avignon di Picasso.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Espanol :
Haz un puzzle con materiales reciclados de una de las Demoiselles d’Avignon de Picasso.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR
