Atelier tous publics « Puzzle » adapté aux malvoyants

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

Réalisez un puzzle en matières recyclées d’une des Demoiselles d’Avignon de Picasso.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Create a jigsaw puzzle from recycled materials of one of Picasso?s Demoiselles d?Avignon.

BOOKING ESSENTIAL

German :

Erstelle ein Puzzle aus recycelten Materialien von Picassos « Demoiselles d’Avignon ».

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Italiano :

Realizzate un puzzle con materiali riciclati di una delle Demoiselles d’Avignon di Picasso.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol :

Haz un puzzle con materiales reciclados de una de las Demoiselles d’Avignon de Picasso.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR

