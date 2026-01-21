Atelier tout chocolat rue Pêcherie Valence

Atelier tout chocolat

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Au travers de jeux, venez découvrir son origine, ses étapes de transformation, sa composition nutritionnelle ! L’atelier se clôture par un goûter savoureux !

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

English :

Play games to discover the origins, processing stages and nutritional composition of our products! The workshop ends with a tasty snack!

