Atelier tout chocolat rue Pêcherie Valence
Atelier tout chocolat rue Pêcherie Valence mardi 17 février 2026.
Atelier tout chocolat
rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Au travers de jeux, venez découvrir son origine, ses étapes de transformation, sa composition nutritionnelle ! L’atelier se clôture par un goûter savoureux !
+33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
English :
Play games to discover the origins, processing stages and nutritional composition of our products! The workshop ends with a tasty snack!
