Saint-Sever

Atelier Tout Fil Toute Aiguille

Place du tour du sol Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Atelier Tout Fil et Toute Aiguille vous invite à découvrir durant 2 jours des activités manuelles comme la couture, le bricolage, le DIY, le tricotage, la broderie, le crochet et le patchwork.

L’association Atelier Tout Fil et Toute Aiguille vous invite à découvrir durant 2 jours des activités manuelles comme la couture, le bricolage, le DIY, le tricotage, la broderie, le crochet et le patchwork. .

Place du tour du sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine couturesaintsever@gmail.com

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English : Atelier Tout Fil Toute Aiguille

The association Atelier Tout Fil et Toute Aiguille invites you to discover 2 days of manual activities such as sewing, DIY, knitting, embroidery, crochet and patchwork.

L’événement Atelier Tout Fil Toute Aiguille Saint-Sever a été mis à jour le 2026-06-05 par Landes Chalosse