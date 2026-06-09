Atelier Tout Fil Toute Aiguille Saint-Sever
Atelier Tout Fil Toute Aiguille Saint-Sever samedi 13 juin 2026.
Saint-Sever
Atelier Tout Fil Toute Aiguille
Place du tour du sol Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Atelier Tout Fil et Toute Aiguille vous invite à découvrir durant 2 jours des activités manuelles comme la couture, le bricolage, le DIY, le tricotage, la broderie, le crochet et le patchwork.
L’association Atelier Tout Fil et Toute Aiguille vous invite à découvrir durant 2 jours des activités manuelles comme la couture, le bricolage, le DIY, le tricotage, la broderie, le crochet et le patchwork. .
Place du tour du sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine couturesaintsever@gmail.com
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English : Atelier Tout Fil Toute Aiguille
The association Atelier Tout Fil et Toute Aiguille invites you to discover 2 days of manual activities such as sewing, DIY, knitting, embroidery, crochet and patchwork.
L’événement Atelier Tout Fil Toute Aiguille Saint-Sever a été mis à jour le 2026-06-05 par Landes Chalosse
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