Atelier tout-petit kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Atelier tout-petit kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mardi 7 avril 2026.
Atelier tout-petit kamishibaï
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 9.6 – 9.6 – 9.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:15:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-21 2026-04-22
Partez à la découverte d’un conte imagé autour du jardin… Chaque scène de l’histoire est illustrée et dévoilée grâce au Kamishibaï. Et si c’était vous qui décidiez de la scène finale ? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier tout-petit kamishibaï
L’événement Atelier tout-petit kamishibaï Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)
- La grande foire de Lons fête ses 5 ans Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier 27 mars 2026
- Tirage super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier 27 mars 2026
- TAÏRO – TAIRO – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier 28 mars 2026
- Visite flash spécial poisson d’avril ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier 1 avril 2026
- Soirée détente & voyage sensoriel Spa thermal Lons-le-Saunier 3 avril 2026