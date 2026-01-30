Atelier tout-petit kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Atelier tout-petit kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mardi 7 avril 2026.

Atelier tout-petit kamishibaï

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 9.6 – 9.6 – 9.6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:15:00

Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-21 2026-04-22

Partez à la découverte d’un conte imagé autour du jardin… Chaque scène de l’histoire est illustrée et dévoilée grâce au Kamishibaï. Et si c’était vous qui décidiez de la scène finale ?   .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10  contact@lamaisondelavachequirit.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tout-petit kamishibaï

L’événement Atelier tout-petit kamishibaï Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)