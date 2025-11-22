Atelier tout-petits Au fil de l’eau Musée des Ursulines Mâcon
Atelier tout-petits Au fil de l’eau
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 11:30:00
2025-11-22
Invitation au rêve et à l’imaginaire, cet atelier permet de partager un moment de complicité entre parents et enfants à travers des expériences sensorielles et poétiques autour des collections et du thème de l’eau. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Public famille. Durée 1h. Sur réservation .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
