Atelier tout-petits Au fil de l’eau Musée des Ursulines Mâcon

Atelier tout-petits Au fil de l’eau

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 11:30:00

2025-11-22

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands. Invitation au rêve et à l’imaginaire, cet atelier permet de partager un moment de complicité entre parents et enfants à travers des expériences sensorielles et poétiques autour des collections et du thème de l’eau.

De 1 à 3 ans, enfants accompagnés d’un adulte (fratries bienvenues). .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

