Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube

Le vendredi 31 octobre 2025 à 10h30

Après avoir observé quelques monstres du musée, les participants, aidés de leurs parents, triturent, étirent ou marquent l’argile pour créer leur propre monstre…

Si votre enfant veut effrayer le groupe, il peut venir déguisé en monstre !

La présence d’un adulte est obligatoire pour les ateliers tout-petits. L’adulte accompagnant y participe gratuitement. 5 .

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 36 74

