Atelier tout-petits Rue Marcel Cachin Domérat
Atelier tout-petits Rue Marcel Cachin Domérat mardi 14 avril 2026.
Atelier tout-petits
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-04-14
2026-04-14
Autour de belles histoires, vivez un moment privilégié où personnages, marionnettes et jouets émerveilleront vos petit bouts.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Enjoy a special moment of storytelling, with characters, puppets and toys to fill your little ones with wonder.
