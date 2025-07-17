Atelier tout-petits kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Atelier tout-petits kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier jeudi 21 août 2025.
Atelier tout-petits kamishibaï
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 9.4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 10:30:00
fin : 2025-08-28 11:15:00
Date(s) :
2025-08-21 2025-08-28
Partez à la découverte d’un conte imagé autour du jardin… Chaque scène de l’histoire est illustrée et dévoilée grâce au Kamishibaï. Et si c’était vous qui dessiniez la scène finale ? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
English : Atelier tout-petits kamishibaï
German : Atelier tout-petits kamishibaï
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier tout-petits kamishibaï Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-07-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)