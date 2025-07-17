Atelier tout-petits kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Atelier tout-petits kamishibaï La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier jeudi 21 août 2025.

Atelier tout-petits kamishibaï

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 9.4 EUR

Début : 2025-08-21 10:30:00
fin : 2025-08-28 11:15:00

2025-08-21 2025-08-28

Partez à la découverte d’un conte imagé autour du jardin… Chaque scène de l’histoire est illustrée et dévoilée grâce au Kamishibaï. Et si c’était vous qui dessiniez la scène finale ?   .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10  contact@lamaisondelavachequirit.com

