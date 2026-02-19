Atelier tout petits : Les mélomanes en culotte courte Hôtel de la Marine Paris

Dans le cadre de la Semaine de la petite enfance, l’Hôtel de la Marine convie les tout-petits et leurs parents à une première découverte de la musique classique, tout en douceur, aux côtés de deux musiciens de l’Orchestre du Palais Royal.

Au cours de cette matinée exceptionnelle, commencez par explorer les salons d’apparat, uniquement ouverts pour vous, puis rendez-vous dans nos salons privatifs pour assister à un petit concert participatif.

Cet atelier de découverte offrira aux enfants un moment ludique et interactif, ouvrant la porte au monde sonore de la musique classique. À travers des extraits du plus grand compositeur du XVIIIᵉ siècle, Wolfgang Amadeus Mozart, vous serez invités à découvrir et à participer à l’aide d’instruments à percussion et de votre voix, pour devenir, vous aussi, musicien·ne le temps de l’atelier !

Nous proposons une matinée de découverte autour de l’opéra La Flûte enchantée, accompagnée d’un flûtiste (of course !) et d’une violoncelliste, spécialistes de ce répertoire. Ensemble, nous découvrirons les instruments de l’époque de Mozart, ainsi que les secrets de leur fabrication et de leurs sonorités.

Un moment convivial pour écouter, toucher, chanter et danser en famille au rythme de la grande musique classique !

Extraits :

Das Klinget (en chant)

Air de la reine de la nuit

Ouverture (bodyclap)

Ach, ich Fuhls (air de Pamina)

Air de Papageno (der Vogelfänger bon ich ja!)

Le samedi 14 mars 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit sous condition

Adultes 12 €

Enfants gratuit

Public tout-petits. Jusqu’à 7 ans.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

