Atelier tout-petits

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:30:00

fin : 2025-12-24 11:15:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Cette activité ludique et éducative, spécialement conçue pour les tout-petits de 2 à 6 ans, permet de plonger dans la collection de La Vache qui rit grâce à des supports ludiques et participatifs. Partez à la découverte des centaines d’objets à l’effigie de La Vache qui rit !???????? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

