Atelier tout-petits La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mercredi 24 décembre 2025.
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier
24 décembre 2025, 10:30-11:15
fin : 2025-12-24 11:15:00
2025-12-24 2025-12-31
Cette activité ludique et éducative, spécialement conçue pour les tout-petits de 2 à 6 ans, permet de plonger dans la collection de La Vache qui rit grâce à des supports ludiques et participatifs. Partez à la découverte des centaines d’objets à l’effigie de La Vache qui rit !???????? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
