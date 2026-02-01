atelier tout-petits La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
atelier tout-petits La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mercredi 11 février 2026.
atelier tout-petits
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:15:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25
Cette activité ludique et éducative permet de plonger dans l’univers de l’usine de La Vache qui rit et de partager un moment convivial en famille. .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : atelier tout-petits
L’événement atelier tout-petits Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)