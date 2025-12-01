Atelier tout-petits Picoti, picota… Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
Atelier tout-petits Picoti, picota… Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon samedi 27 décembre 2025.
Atelier tout-petits Picoti, picota…
Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-12-27 10:30:00
fin : 2025-12-27 11:30:00
2025-12-27
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Invitation à l’aventure sur les traces de la poule Paulette parmi les animaux de la ferme, cet atelier permet de partager un moment de complicité entre parents et enfants à travers des expériences sensorielles.
Publics de 1 à 3 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte (fratries bienvenues).
Durée 1h. .
Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursuline@ville-macon.fr
