Le mercredi 22 octobre à 10h30

Comme l’ont fait Camille Claudel et son amie Jessie Lipscomb, chaque enfant modèle avec de l’argile une personne qui l’accompagne pendant que celle-ci le représente.

La présence d’un adulte est obligatoire pour les ateliers tout-petits. L’adulte accompagnant y participe gratuitement. 5 .

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34

