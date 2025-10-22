Atelier tout-petits « Portraits croisés » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube
Début : 2025-10-22 10:30:00
Le mercredi 22 octobre à 10h30
Comme l’ont fait Camille Claudel et son amie Jessie Lipscomb, chaque enfant modèle avec de l’argile une personne qui l’accompagne pendant que celle-ci le représente.
La présence d’un adulte est obligatoire pour les ateliers tout-petits. L’adulte accompagnant y participe gratuitement. 5 .
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34
